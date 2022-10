Boxe | Alessio Lorusso si prende l’Europeo dei pesi gallo | battuto per KO Sebastian Perez all’ultima ripresa

(Di sabato 15 ottobre 2022)conquista il titolo di Campione d’Europa dei. A Monza, il “Mosquito” italiano batte lo spagnoloper KO alla dodicesima, quando manca 1’20” alla conclusione. Un combattimento, questo, che sembra lungamente andare dalla parte dell’iberico; tutto si ribalta, però, negli ultimi due round, in cui l’azzurro tira fuori una tale scarica di pugni da rendere al suo avversario impossibile ogni reazione. In effetti, l’andamento del match mostra fin dall’inizio una certa tendenza da parte di: lasciar sfogare, che difatti non si tira indietro nel mandare spesso alle corde l’azzurro. Sembra quasi una specie di rope-a-dope, quella che il padrone di casa attua, mentre tutto il pubblico di ...

