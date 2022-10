Boxe | Alessio Lorusso nuovo campione europeo dei pesi gallo | ko tecnico per Perez

(Di sabato 15 ottobre 2022) Uno strepitosoconquista la cintura continentale didei, attualmente vacante, vincendo il main event della riunione all’Arena di Monza contro Sebastian. Lo spagnolo sopperisce a limiti tecnici con carattere e astuzia, ma viene premiata la maggiore concretezza pugilistica e la gestione molto controllata, prima del finale in cui scaglia una serie violenta di colpi e manda ko l’avversario, anche se l’arbitro va in tilt e per due volte fa rialzare l’iberico, anche pericolosamente per la sua incolumità. Al terzo crollo è ko. E’ del brianzolo, davanti al pubblico di casa, il titolo UE dei, con il successo che arriva a dodici anni da qullo di Simone Maludrottu, ultimo italiano ...

