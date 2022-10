Bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti | a chi spetta e come ottenerlo - GUIDA

'Dei 2,6 milioni di euro di penale la Regione ne impegnerà una parte per ilgià erogato ai ... ha commentato il presidente e assessore regionale aiGiovanni Toti. Informazioni sull'...Cambia qualcosa con la XIX legislatura A un primo sguardo sembra di no, ma i "" a ... ma anche la diaria per il soggiorno a Roma e i rimborsi per spese di telefono e. Lo stipendio dei ...Spettabile redazione, dopo aver letto gli elogi del consigliere regionale Giovanni Zannini in merito al funzionamento del trasporto pubblico regionale, per amor ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...