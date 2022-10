Bonus 550 euro lavoratori part time | ecco a chi spetta e come fare domanda

euro lavoratori part time: ecco a chi spetta e come fare domanda. Pubblicata la circolare INPS 115/2022 per il riconoscimento dell' indennità una tantum a favore dei lavoratori part - time ......dell'Inps sull'indennità una tantum dieuro destinata ai lavoratori in a part time verticale. Il decreto aiuti, ricorda l'Istituto in una nota, ha previsto, infatti, il riconoscimento del...Arriva la circolare dell’Inps sull’indennità una tantum di 550 euro destinata ai lavoratori in a part time verticale. Il decreto aiuti, ricorda l’Istituto in una nota, ha previsto, infatti, il riconos ...La domanda del bonus 550 euro può essere richiesta tramite l'apposito servizio telematico dell'INPS. Verifica requisiti e procedura di invio.