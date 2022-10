Agenzia ANSA

... per presentare "la nostra visione", dice il presidente di Confindustria, Carlo, chiudendo il convegno di Capri dei Giovani Imprenditori. "che si formi un Governo inappuntabile ...... che ringrazio', ha sottolineato. 'Draghi ha portato autorevolezza nei consessi internazionali, nel rapporto diretto dei nostri partner occidentali. Adessoin un governo composto ... Bonomi, auspichiamo un Governo inappuntabile - Ultima Ora "Attendiamo con impazienza la formazione del Governo per confrontarci", per presentare "la nostra visione", dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, chiudendo il convegno di Capri dei Giovan ...'E fermo nella coerenza delle scelte da fare per il Paese', afferma il numero uno di Confindustria in chiusura del convegno di Capri dei Giovani imprenditori (ANSA) ...