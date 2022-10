Bombardieri confermato segretario UIL | Sono i nostri delegati che determinano le nostre scelte

la Repubblica

Roma, 15 ottobre 2022 Pierpaolosegretario generale della Uil al XVIII Congresso Nazionale. Le immagini. / Uil... eletto dal Congresso nazionale dell'organizzazione sindacale tenuto a Bologna, haalla guida il segretario generale Pierpaoloe resterà in carica per il mandato 2022 - 2026. "... Bombardieri confermato alla guida della Uil: "Ai giovani fiducia e lavoro, non pacche sulle spalle" (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2022 "Abbiamo i nostri delegati e le nostre delegate, i nostri iscritti. Rispetto la politica, ma siete voi che determinate le nostre scelte", le parole di Pierpaolo B ...A rinnovargli il mandato all’unanimità il consiglio confederale del sindacato al termine il XVIII congresso chiuso oggi.