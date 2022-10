Bologna | un big non convocato per la trasferta di Napoli

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Nella conferenza stampa prima dallasul campo del, una gara sulla carta proibitiva, Thiago Motta ringrazia il patron del, Joey Saputo per la fiducia, il sostegno e il richiamo all’unità fatto attraverso le colonne del ‘Corriere di’ – “le parole del presidente sono importanti per noi in questo momento” – e si appella alla meritocrazia, per quello che riguarda le sue scelte sull’undici da schierare di partita in partita. “La squadra che metto in campo – argomenta in conferenza stampa – è quella che a mio avviso è la migliore per quella sfida. Non faccio regali a nessuno perché quelli che giocano se lo devono meritare”. Intanto, in attesa di scoprire chi incrocerà i tacchetti con ilcapolista, la cattiva notizia, ...