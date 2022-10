Firenze Post

L'ex presidente, 'e imbarazzo per aver perso le elezioni, e intenzionato a non accettare ...'ha fatto la faccia felice' e ha cercato di dare una lettura ottimistica dei numeri, parlando ...Leggi anche 2022: l'anno della svolta verde Cannabis, così il proibizionismo colpisce le minoranze: va legalizzata Brittney Griner condannata a 9 anni di carcere in Russia,: 'È ... Biden furioso con l’Autorità palestinese: Abu Mazen si è lamentato di lui con Putin La Casa Bianca è rimasta "molto scontenta" dalle parole del presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen che, incontrando il leader russo Vladimir Putin, ha espresso sfiducia nei confronti ...El presentador mostró un mensaje de voz que el presidente le envió a su hijo Hunter en uno de sus momentos críticos en la lucha contra las adicciones lo que no fue bien visto por la audiencia ...