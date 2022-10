Biagiarelli e maestra fanno infuriare Selvaggia Lucarelli Lei si vendica con Garko

Leggi su iltempo

(Di sabato 15 ottobre 2022) “Una caffè? Anche no”. Una gelosissimarinchiude il fidanzato Lorenzonegli studi di Ballando con le Stelle e “corteggia” Gabriel. Nel corso dell'ultima puntata del dancing show di Rai1, sabato 15 ottobre,e laAnastasia Kuzmina hanno ballato un boogie (32 punti) e si sono presentati davanti alla giuria per i commenti di rito., che una settimana li ha ribattezzati “nucleo provvisorio”, ha ironizzato: “La strada della non sensualità vi viene bene, continuerei così. Piuttosto, cos'è questa storia che non vi vedete abbastanza fuori dalle prove?!” e una terrorizzata Kuzmina ha risposto che per cementare l'intesa di ballo è necessario conoscersi lontano dalla sala prove, anche solo per un caffè. “Ma che ...