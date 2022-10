Berlino | incidente aereo sfiorato per pochi secondi | così la torre di controllo ha evitato lo scontro tra due Airbus

(Di sabato 15 ottobre 2022)perUnin fase di decollo e un altro in procinto di atterrare: nulla di strano, succede in continuazione in tutti gli aeroporti. Sì, ma non sulla stessa pista. Lo scorso 12 ottobre alle ore 14,30 i dueA320 si trovavano infatti sulla pista 07R dell’aeroporto die hanno quindiuna collisione che avrebbe ovviamente avuto esiti disastrosi, dato che entrambi i mezzi erano carichi di passeggeri. I due velivoli coinvolti erano un Easy Jet che stava per effettuare il volo U2-5185 daa Milano Linate e un Air France che stava portando a termine il volo AF-1234 dall’aeroporto parigino di Charles de Gaulle a quello ...

... in procinto di atterrare : non ci sarebbe nulla di eccezionale, se non fosse che i due Airbus A320 si trovavano sulla stessa pista - per la precisione la 07R dell'aeroporto di- poco dopo le ...La dinamica, segnalata per prima dal sito specializzato AvHerald , viene confermata al Corriere da fonti dell'autorità aeroportuale die dai tracciati forniti dalle piattaforme di ...