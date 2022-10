BergamoScienza | gli appuntamenti del fine-settimana

(Di sabato 15 ottobre 2022) Bergamo. Ultime battute acon un ricco calendario di conferenze, tour virtuali e molti laboratori per bambini e ragazzi che proseguono fino a domenica 16 ottobre. Venerdì 14 ottobre, alle 10.30, in La fotosintesi artificiale contro la crisi energetica, Marcella Bonchio, docente di chimica organica all’Università di Padova, illustrerà come possiamo superare l’utilizzo di combustibili fossili, grazie a nuovi materiali fotosintetici e dispositivi in grado di produrli in modo completamente pulito. Torna aCraig Cameron Mello, Premio Nobel per la Medicina nel 2006 insieme al collega Andrew Fire, per la scoperta del meccanismo RNA interference, che fu già ospite del festival nel 2018. Alle 21, in Lo straordinario mondo dell’RNA, racconterà come l’RNA, che codifica e regola l’espressione dei geni, sia anche in grado di silenziare ...

Tacconi, che in questa ventesima edizione diterrà una conferenza pubblica dal ... Ma Lei ha lasciatoStati Uniti, una terra piena di opportunità. Cosa l'ha portata in Europa C'erano ...Va al bergamasco Gianvito Martino , co - fondatore di, il prestigioso premio Claugus Awards, assegnato dalla For a Better World Foundation. Il riconoscimentoarriva per il suo ...Presso il Museo MAT alle ore 15:30 si terrà un laboratorio nell'ambito del Festival Bergamoscienza. Un evento imperdibile per tutti gli adulti e i bambini dagli 11 anni in su. Ma in cosa consiste il l ...Craig Mello, insieme al collega Andrew Fire ha vinto il Premio Nobel della Medicina per aver scoperto il fenomeno dell’interferenza RNA. Un meccanismo naturale, che oggi siamo in grado di sfruttare pe ...