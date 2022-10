Beautiful anticipazioni 22 ottobre 2022 | Jack ricattato da Sheila

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 15 ottobre 2022) Nella puntata diin onda sabato 22saranno trasmessi tre episodi che vedranno protagonista la vicenda legata aCarter. Infatti i Forrester saranno tutti in allarme per timore che la perfida donna possa rovinare ancora le loro vite e soprattutto mettere in pericolo quella di Steffy e del piccolo Hayes. Ma al momento chi trema più di tutti è, padre di Finn, in quanto non ha mai rivelato alla moglie Li di essere in padre naturale di John.scopre tutto questo e lo mette di fronte ad una scelta. Seguite le vicende dei Forrester in streaming su Mediaset Infinity., quanto guadagna Rena Sofer? Vediamo quanto incassa ogni anno l'interprete ...