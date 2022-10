Beautiful anticipazioni 19 ottobre 2022 | Eric non vuole fare l’amore

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 15 ottobre 2022) Nella puntata ditrasmessa mercoledì 19Quinn tornerà a vivere a Villa Forrester accanto ad, come richiesto da quest’ultimo, dopo aver strappato davanti a lei i documenti per il divorzio. I due passano una serata tranquilla sul divano del salotto, ma poi, per evitare di dover avere rapporti fisici con la moglie, il Forrester finge di essersi addormentato. Ma che cosa spingead avere questo atteggiamento? Sul portale Mediaset Infinity sono disponibili videoclip con gli errori degli attori durante le riprese della soap amana. Quanti bambini sono nati a? Ecco una curiosità per tutti i fans della soap opera amana the Bold ...