Beautiful | anticipazioni 17-22 ottobre 2022 | ecco chi è il vero padre di Finn

Steffy scopre Sheila a casa sua con in braccio Hayes Sheila si presenterà alla casa sulla scogliera mentre Jack starà ancora cercando di convincere il figlio a lasciare che ...Dopo aver rinunciato ad uscire con Zende (Delon De Metz) per stare vicino a Finn (Tanner Novlan), una riluttante Paris Buckingham (Diamond White) accetta di non dire a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood)...Scopriamo che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.