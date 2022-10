Beautiful anticipazioni 16 ottobre 2022 | la disperazione di Carter

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 15 ottobre 2022) Nella puntata diin onda domenica 16è appena stato lasciato da Quinn, la quale ha accettato di tornare con il marito Eric, disposto a provare a salvare il loro matrimonio. La trama rivela che l’avvocato è rimasto deluso per la scelta della Fuller e decide di non arrendersi e di riprovare a convincerla a tornare con lui, tanta era la passione che li univa. L’episodio sarà disponibile on demand su Mediaset Infinity, immediatamente dopo la messa in onda di Canale 5 delle 13:45., ecco quanti matrimoni ci sono stati per Ridge Il Forrester è senza dubbio il perno attorno al quale ruota l’intera soap opera americana, ma quante volte si è sposato? Trama di ...