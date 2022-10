Bce | l’orologio è fermo per le banche ma scorre veloce per gli imprenditori

(Di sabato 15 ottobre 2022) “Vi abbiamo aumentato i tassi perché la Bce ha alzato il tasso ufficiale di riferimento” è il mantra che il sistema bancario sta ripetendo, in questi giorni, a tutti gli, tra quei pochi che controllano che, con l’arrivo degli estratti conto trimestrali (al 30 settembre), si stanno accorgendo della variazione del prezzo di acquisto del denaro che incide sul proprio conto economico sotto forma di interessi passivi. L’ennesima dichiarazione che inganna il contraente debole (l’imprenditore) perché basata su una omissione. L’omissione è la regola nelse, il criptico linguaggio utilizzato da banchieri e bancari che non dicono bugie ma celano intenzionalmente. E’ vero, infatti, che il tasso ufficiale di riferimento, il tasso di interesse a cui la Banca Centrale Europea concede prestiti alle altre, è aumentato di 125 ...

Il Fatto Quotidiano

