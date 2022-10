Barbiecore | cos' è e perché nel 2022 ci vestiamo ancora come Barbie

Elle Decor

Ma che'è ilUn look iperfemminile e sexy, con minigonna e scarpe con plateau e, naturalmente ed ovviamente tutto rosa. Quando Anne Hathaway per la sfilata di Valentino a Roma a ...Ma che'è ilUn look iperfemminile e sexy, con minigonna e scarpe con plateau e, naturalmente ed ovviamente tutto rosa. Quando Anne Hathaway per la sfilata di Valentino a Roma a ... Che cosa è il Barbiecore, il gusto girly che (ri)nasce dall'esuberanza del kitsch