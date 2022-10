Balbo e la marcia su Roma | «La vecchia Italia resiste | ma il nostro patto è sacro»

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ritorno a Perugia. È arrivato De Vecchi daper darci il quadro della situazione alla Capitale. Nella ripartizione delle nostre mansioni ha avuto l’incarico di tenere i contatti con l’elemento politico. La situazione aè ancora molto incerta e caotica. Chi annuncia e chi smentisce la promulgazione dello stato d’assedio. Le voci che continuano a giungere a Perugia e si fanno verso sera più insistenti, dànno per certa una designazione ministeriale nella quale Mussolini non figura come Presidente del Consiglio e dove i fascisti sono associati ad elementi politici eterogenei, in strane combinazioni. Il racconto disullasuLa mia partenza perdiventa una necessità improrogabile. Parto infatti, non prima di aver firmato un foglio proposto da De Bono, ...