Baby gang | violenze e mala-movida | ecco la deriva della Milano di Sala

Sky Tg24

Non passa giorno che sui giornali nazionali, locali o agenzie di stampa si riportino notizie di crimini e di violenze da parte di giovani al punto che si parla di "" o di "bande di strada". In realtà è da qualche anno che molti giovani e giovanissimi hanno fatto della violenza uno stile di vita. Si parla per questo di fragilità dei giovani urbanizzati, ...'Ladei rapper a mano armata: spariamo alla gente' , ha titolato Rep in prima pagina, riassumendo così due storie, fatte di risse e vendette, che hanno visto protagonisti, Simba La Rue ... La mappa criminale delle baby gang a Milano Il questore di Milano ha fatto il punto sulla deriva assunta da Milano negli ultimi anni, sottolineando l'impegno della polizia nei limiti delle sue possibilità ...SAN BENEDETTO - «Il fenomeno delle bande giovanili in Riviera non ha una struttura definita ma è potenzialmente pericolosa». Lo afferma il segretario provinciale del ...