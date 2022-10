Avvocato di Totti ironizza in Tribunale | “Per sicurezza non ho portato l’orologio”

(Di sabato 15 ottobre 2022) Lo scorso 14 ottobre si è tenuto il primo round indel divorzio fra Francescoe Ilary Blasi e secondo quanto rida Il Messaggero, undel calciatore (in tutto fra le due parti sarebbero ben sette!) si è pure lasciato andare ad una battuta sui Rolex. Sempre secondo quanto rida Il Messaggero, Ilary Blasi e Francesconon si sarebbero presentati inlasciando fare il lavoro ai loro avvocati. Nonostante il rapporto teso fra i due, in aula il clima sarebbe stato piuttosto scanzonato e leggero. L’udienza sarebbe durata poco più di un’ora e al termine di essa il giudice si è riservato di decidere se mantenere come unica causa le pretese die Ilary o se procedere con due giudizi distinti. Lui, infatti, ...

, parla l': 'Ilary rivuole le sue borse, ma non restituisce i Rolex'e Ilary, cos'è successo ieri in tribunale Come racconta oggi il quotidiano Il Messaggero , l'udienza è durata ...'Oggi non c'era nessuno e non è successo niente' ha detto l'di FrancescoAnnamaria Bernardini de Pace all'Adnkronos. 'Questa è la causa di Ilary che rivuole le sue borse pur non ...Nella giornata di ieri si è svolta la prima udienza al tribunale civile di Roma dove si è discusso il ricorso presentato da Ilary Blasi per ...Ilary Blasi e Francesco Totti, il primo capitolo in tribunale: il colpo di scena che nessuno si aspettava, "Guerra dei Rolex" e nuova svolta.