“Attenti ai bambini” Biscotti | patatine e cereali contaminati e pericolosi | l’allarme del ministero della Salute

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 15 ottobre 2022) Prodotti alimentari sequestrati, scatta l’allerta “di Grado 1”. A comunicarlo l’Istituto superiore di sanità e del Dipartimento politiche antidroga attraverso una nota in merito ae altri alimenti. Ecco cosa è stato riscontrato.ritirati dal mercato. L’Istituto Superiore di Sanità ha diffuso il seguente comunicato: “Si segnala il potenziale pericolo per consumatori ignari, anche, che potrebbero assumere tali alimenti, del tutto identici ad altri legali presenti in commercio”, si legge nella nota. Leggi anche: Prosciutto cotto ritirato dai supermercati, marca e lotto: “Non va consumato”ritirati dal mercato. Il comunicato dell’Istituto Superiore di Sanità Il ...