Atalanta-Sassuolo | la storia di Alvarez Martinez | «El Canario» Il grande calcio uruguagio non smette di sfornare talenti

Da sabato 15 a lunedì 17 ottobre, appuntamento con la decima giornata della stagione 2022/2023 di Serie A TIM. Si inizia con, dalle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ; si prosegue domenica con Inter - Salernitana alle 12.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, ...... la 10ª giornata della Serie A 2022 - '23 offre un anticipo del sabato sera che si preannuncia comunque ad alto contenuto spettacolare, quello tra, di fronte alle 20.45 al Gewiss ...Si inizia con Atalanta-Sassuolo, dalle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW; si prosegue domenica con Inter-Salernitana ...Alle 15 va in scena lo scontro salvezza tra Empoli e Monza, chiude la giornata Atalanta-Sassuolo. In mezzo Juric ospita una Juve in crisi La Serie A torna in campo e a spiccare in questo sabato di cam ...