Atalanta-Sassuolo | Ballando e Tu si que vales | la tv del 15 ottobre

Leggi su bergamonews

(Di sabato 15 ottobre 2022) Per la prima serata in tv, sabato 15alle 20.45 DAZN trasmetterà la partita di calcio fra, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “con le stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli. In giuria Carolyn Smith (presidente), con Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. In giuria popolare, infine, ci saranno Rossella Erra, Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Alberto Matano che ogni settimana verrà affiancato da un ospite. Canale5 alle 21.30 trasmetterà “Tu si que”, con il suo cast formato da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi in giuria; Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare e il coeso trio composto da Belen Rodriguez, ...