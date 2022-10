Atalanta Sassuolo 0-0 LIVE | Pasalic vicino al goal

(Di sabato 15 ottobre 2022) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium si affrontanonel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiMOVIOLA E’ COMINCIATA3? OCCASIONE. Cross di Muriel dalla sinistra colpo di testa di, ma la difesa intercetta. 7?PERICOLOSO. Kryriakopoulos ha la meglio di Soppy, ma la sua conclusione finisce a lato. 13? L’continua a spingere sulle fasce. 14? OCCASIONE. Palla di Lookman per ...

Commenta per primo L'ad del, Giovanni Carnevali , ha parlato a Sky prima della sfida con l'. 'Bisogna prendere esempio per quello che sta facendo negli ultimi anni. Noi dobbiamo continuare per la nostra strada.L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Marcenaro. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Alle 20.45 scendono in campo Atalanta e Sassuolo. Di seguito le formazioni ufficiali del match. ATALANTA: Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Soppy, Koopmeiners, De Roon, Maehle; Pasalic; ...La decima giornata di campionato vede il Sassuolo far visita all’Atalanta al Gewiss Stadium. I neroverdi sono reduci dall’immeritata sconfitta in casa con l’Inter, ...