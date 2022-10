Atalanta | Lookman | «Era importante prendere i tre punti»

... sfruttando un errore nel rilancio del Sassuolo, Soppy trova l'imbucata perfetta versoche, con una magia, non sbaglia e manda ancora il pallone oltre il portiere avversario.Commenta per primo- Sassuolo 2 - 1 Sportiello 6,5: si scalda i guanti solo con lanci innocui da fuori, con la ... È la sua serata: al 1' della ripresa vola sulla destra e serveper il ...We and our partners store and/or access information on a device, such as unique IDs in cookies to process personal data. You may accept or manage your choices by clicking below, including your right t ...L'Atalanta batte in rimonta il Sassuolo e si prende la vetta della classifica. La squadra di Gasperini torna al primo posto (in attesa del Napoli) battendo a Bergamo 2-1 gli emiliani: la Dea era parti ...