Aston Villa Chelsea | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ilaffronta l’domenica 16 ottobre pomeriggio, cercando di allungare la sua striscia di vittorie in Premier League a quattro partite. Mentre i Blues iniziano il weekend seduti al quarto posto in classifica, ilè al 16° posto nonostante un’imbattibilità di quattro partite. Il calcio di inizio diè previsto alle 15 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadreNonostante la natura controversa e dura del modo in cui Thomas Tuchel è stato rimosso dalla sua posizione nella panchina del, è difficile sostenere che Graham Potter abbia portato un cambiamento sismico nelle prestazioni del ...