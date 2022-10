Ascolti tv | chi ha vinto tra Tale e Quale e Viola come il mare

(Di sabato 15 ottobre 2022) Terzo scontro diretto trae la fiction Mediasetil, con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. Chi ha premiato il pubblico?A vincere anche questa volta è stato lo show di Rai1 condotto da Carlo...

tv venerdì 14 ottobre 2022: il pomeriggio e il preserale Canale 5 - Beautiful: 2.497.000 spettatori (20.33%); Canale 5 " Uomini e Donne: 2.601.000 spettatori e il 26.05% di share; Canale 5 " ...tv di venerdì 14 ottobre 2022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5 . " Tale e Quale Show " contro " Viola come il mare ".ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, venerdì 14 ottobre 2022 Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale ...Carlo Conti si prende ancora il venerdì sera facendo il pieno di ascolti con Tale e Quale Show. Frena la fiction di Canale 5 "Viola come il mare".Numero di spettatori e percentuale di share dei principali appuntamenti in televisione di venerdì 14 ottobre 2022 ...