Ascolti TV analisi 14 ottobre | Conti travolge Yaman e Chillemi Poi Crozza e Nuzzi Politica | filotto La7 con Mentana | Gruber e Zoro; bene Damilano su Rai3

(Di sabato 15 ottobre 2022)al top: su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 4,628 milioni e 24,7%; “Reazione a catena” (2° parte) a 4,2 milioni e 27,1%. “Soliti Ignoti” 4,088 milioni e 20,2%. Tg5 a 3,771 milioni e 19,94% Clima ancora favorevole al fuoricasa a quasi tutte le latitudini venerdì 14. In prima serata si è ripetuta la sfida delle due settimane precedenti. Rai1 ha schierato la terza puntata di Tale e Quale Show e Canale 5 ha risposto con la la fiction in prima tv Viola come il mare. Rai2 ha puntato sul telefilm S.W.A.T.,sulla commedia Qualunquemente e Italia 1 sul cult Rambo III. Le altre opzioni? Rete 4 è tornata schierare la nera di Quarto Grado, mentre Diego Bianchi ha allestito Propaganda Live conducendo da casa. La nuova puntata di Bake Off Italia – Dolci in forno e la quarta puntata di Fratelli disu Nove hanno ...

Le qualità die approfondimento le metto in pratica se si tratta di una conoscenza che m'... Glitv sono in crescita. La finale del Mondiale del 2018 fece 6 milioni di spettatori. La ...... in questo momento è inutile fare un'di cosa non ha funzionato ieri e onestamente non ... VIDEO - INTERVISTA QUITV - Grande risultato tv per la nazionale italiana femminile, la ...Ascolti Tv Analisi 13 ottobre: il finale di Tataranni (col botto) e i vipponi soffrono per la sconfitta di Egonu e company col Brasile. Parlamento: Panella, Mentana e Gruber ok. Del Debbio batte Formi ...Ascolti Tv Analisi 12 ottobre: Zingaretti tiene lontani Pio e Amedeo. Mentana fa il triplo di Balivo. La bella Inter su Prime contiene la Champions su Sky La bella replica di Montalbano, La Gita a Tin ...