Ascoltate Cassese | sono le leggi scritte male a favorire i truffaldini

(Di sabato 15 ottobre 2022) Sabinoè tra le personalità più applaudite e menodel Paese. Prodigo di contributi sempre puntuali e poco inclini al politicamente corretto, il giudice emerito della Corte costituzionale offre analisi che con molta ipocrisia vengono spesso sottoma mai adottate. Pochi giorni fa ha ribadito una sua tesi consolidata, tanto più pertinente visto che giunge all'avvio di una nuova legislatura: non è più il tempo dei giuristi, che tuttavia presidiano tutte le amministrazioni centrali dello Stato; se puntassimo davvero a una legislazione «semplice e sobria» come la chiedeva Piero Calamandrei, bisognerebbe poter contare su chi sa «cogliere i mutamenti intervenuti nella struttura dei poteri pubblici e nella domanda sociale rivolta allo Stato e dotarsi della expertise tecnica necessaria». Per fare una buona legislazione ...

Corriere della Sera

Sempre più il voto si lega all'attimo: frasialla tv, slogan sui cartelloni, frammenti di ... Sabino: "Una volta il futuro era migliore". Seguito però da un consolante sottotitolo: "...Luca Maestripieri, direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (... Annuisce Fabio, alla guida in Farnesina della direzione generale per la cooperazione allo ... Chi (non) fa funzionare lo Stato Il monito di Sabino Cassese sul Consiglio di Stato e la Ragioneria generale dello Stato: “non sanno più far funzionare lo Stato. Guardiani attenti ma..” ...