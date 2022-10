Anziano trovato morto nel Napoletano | riesumazione e autopsia

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Procura di Torre Annunziata (Napoli) e i carabinieri stanno indagando sulla morte di un 93ennesenza vita nella sua abitazione, in una frazione di Massa Lubrense (Napoli), lo scorso 20 settembre. Siccome la morte era stata classificata come naturale, la salma del 93enne era stata tumulata dopo i funerali. A spingere gli inquirenti verso gli accertamenti, secondo indiscrezioni, sarebbe stata una denuncia. Gli investigatori hanno ascoltato alcune persone, tra cui il figlio e il medico di base, e poi disposto lae l’esame autoptico, che si è svolto ieri nel Secondo Policlinico di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

