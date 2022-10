Forzazzurri

Dieci gol in due gare agli olandesi,a sparring da partitella infrasettimanale. Kvara devastante, Raspadori a 4 gol in tre ... uno per evitare danni peggiori a Zambo, che si tocca una ...... il ct aveva chiamato ben 5 giocatori del Napoli per le gare di Nations League, poia 4 (... NAPOLI (5 o 6): Lozano (Messico),(Camerun), Zielinski (Polonia), Mathias Oliveira (Uruguay), ... Anguissa, ridotti i tempi di recupero: obiettivo Roma ForzAzzurri.net - Corriere del Mezzogiorno - Anguissa, ridotti i tempi di recupero: obiettivo Roma. Il Napoli corre ad alta velocità ed è prontissimo a riaccogliere ...Nel segno di uno scatenato Anguissa e con un primo tempo giocato con estrema lucidità e concretezza, il Napoli supera il Torino (3-1) e mantiene la testa ...