Angela Celentano | ecco perché è difficile fare il test del DNA

Cercano la verità e ancora una volta, spunta una pista. Ma anche ora, bisogna capire se è verità o finzione. E' quanto sta accadendo sul giallo della sparizione di, la bambina di 3 anni scomparsa nel nulla il 10 agosto del 1996 . Arriva una nuova svolta per una famiglia che da 26 anni non ha mai smesso di cercare la verità per capire cosa ...Il legale di fiducia della famiglia ha spiegato che il nuovo piccolo spiraglio per far luce sul giallo del Monte Faito arriva dal Sud America: lì sarebbe stata individuata una ragazza, ma solo il test ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Cercano la verità e ancora una volta, spunta una pista. Ma anche ora, bisogna capire se è verità o finzione. E' quanto sta accadendo sul giallo della ...