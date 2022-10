Amelia Crisantino e Simonetta Agnello Hornby | domani il racconto de “La Mennulara” a 20 anni dalla pubblicazione

Leggi su filodirettomonreale

(Di sabato 15 ottobre 2022) Sarà la storica e giornalistaa presentare, nell’Agorà del Museo archeologico Salinas,forever. L’appuntamento è alle 12. Una matinée con la scrittrice, che racconterà la storia di La, il suo romanzo tradotto in 19 lingue e pubblicato in 23 Paesi nel mondo. L’occasione, nell’Agorà del Museo archeologico Salinas, è data dal secondo appuntamento di “Amici del libro al Salinas”, rassegna ideata da Lia Vicari, già direttrice della libreria Feltrinelli di Palermo, e da Caterina Greco, direttrice del museo archeologico, realizzata in collaborazione con CoopCulture. La, Mennù per chi la conosceva bene: o credeva di conoscerla. Il notaio, il prete, il portiere, il ...