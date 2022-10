Alpini | col Bisica | ”Da 150 anni incisivi in storia Paese | Napoli ha festeggiato con noi”

(Di sabato 15 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Addestramento importante, spirito di Corpo e tradizione. Sono queste le componenti essenziali di un alpino, i fattori che hanno fatto e fanno sì che da 150siamosulladel”. A parlare all’Adnkronos è il colonnello Mario, del Comando Truppe Alpine. “Essere un alpino significa innanzitutto appartenere all’Esercito Italiano – sottolinea – di cui siamo una componente specializzata che opera in montagna, un terreno di elezione dove le capacità di operare sono abbinate a un forte addestramento e a una connotazione, come quella della montagna, che richiede attenzione ed esperienza”. (FOTO) “Abbiamo voluto celebrare il 150esimoversario del Corpo a, la città che ha visto nascere il Corpo degli ...

Oggi sempre più giovani, ragazzi e ragazze che entrano come volontari nell'Esercito Italiano spiega il colonnello Bisica chiedono di seguire un ulteriore corso ad Aosta per diventare. Vengono ...... la Val di Non , in Trentino , dove i colori degli alberi si specchiano nei laghi, il ... che regala magnifici scorci sul Golfo di Trieste e i contrasti cromatici delle foglie dorate e rosse...Nel giorno dello storico compleanno gli alpini di tutta Italia si sono radunati a Napoli, la città dove il corpo dell'esercito fu fondato 150 anni fa. Era, infatti, il 15 ottobre del 1872 quando re ...