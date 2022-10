Alluvione nelle Marche | «Non smettete di cercare mia madre»

Corriere della Sera

...emergenze. A ricordare il valore e la storia della Protezione civile piemontese e italiana sono stati il sindaco Andrea Corsaro e il presidente Cirio: dalla tragedia di Vermicino all'...... campagne trasformate in laghi con decine di case isolate, residenti intrappolatiloro case ... l'epicentro dell'ultima. Con lui dovrebbe esserci il neopresidente della Regione Renato ... Alluvione nelle Marche: il figlio dell’ultima dispersa: «Non smettete di cercare mia madre» La legge sulle alluvioni avrebbe dovuto finanziare le creazione delle cosiddette autorità di bacino, gli enti preposti a vigilare ed assicurarsi che una tragedia come quella del 2000 non succeda mai p ...Oggi e domani nelle piazze della Campania si svolge la campagna nazionale di Protezione Civile “Io non rischio” dedicata alla diffusione della cultura della prevenzione e finalizzata a sensibilizzare ...