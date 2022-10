Alluvione Marche | La Russa | ' istituzioni in prima linea su prevenzione'

(Di sabato 15 ottobre 2022) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Ad un mese dai tragici eventi alluvionali che hanno colpito levoglio rinnovare la mia vicinanza alle comunità colpite e alle famiglie delle vittime. Siamo consapevoli della necessità di dare risposte concrete in tempi rapidi e su questo ci impegneremo. Lesaranno insullanei territori e sul contrasto al rischio idrogeologico". Così in una nota il presidente del Senato, Ignazio La

Vedi Anche, la singolare 'ricostruzione' del capogruppo di Fratelli d'Italia: 'Vittime Nel posto sbagliato'. Pd protesta: 'Vergogna' Nel giro di pochi anni, per non avere intralci e ...A un mese dallnellela situazione è ancora molto difficile nella Regione. Spalato il fango sono evidenti le ferite lasciate nel territorio fra Senigallia e i paesi dell interno dove il mancato ...Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Ad un mese dai tragici eventi alluvionali che hanno colpito le Marche voglio rinnovare la mia vicinanza alle comunità colpite e alle famiglie delle vittime. Siamo consapev ...BARBARA- È passato un mese dalla sera del 15 settembre in cui le piene di Misa e Nevola, ingrossati dalla concentrazione di piogge a monte, causarono devastazione, 12 morti e tanti ...