All’Università di Udine con il servizio gratuito di carpooling

(Di sabato 15 ottobre 2022) Dal 17 ottobre partedi– a beneficio di studenti, docenti e personale – il, cioè la condivisione con i colleghi dell’automobile privata per raggiungere una delle sedi dell’Ateneo e rientrare a casa. Grazie ad UP2GO, app installabile sul cellulare, compagni di studio o di lavoro potranno pianificare, o anche scegliere all’ultimo minuto, il tragitto comune da compiere in auto per andare. In questo modo sarà possibile risparmiare sui costi di viaggio (carburante, manutenzione, pedaggi autostradali…ecc), contribuire a decongestionare il traffico, a diminuire le emissioni inquinanti nell’atmosfera e a migliorare i rapporti interpersonali. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina ...