Allerta Iss su biscotti e caramelle al Thc | “Pericolo per i bambini”

(Di sabato 15 ottobre 2022) (Adnkronos) –con gocce di cioccolato,gommose, patatine o fiocchi di mais, cereali colorati a forma di ciambella, tutti molto somiglianti a quelli venduti nei nostri supermercati, ma contenenti Thc, uno dei principi attivi della cannabis, ha portato l’Istituto superiore di Sanità a diramare una ‘di grado 1’, inviata a ministero della Salute, assessorati regionali alla Salute, Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e altri organismi sanitari. “Abbiamo verificato che prodotti del genere sono in vendita su internet, un commercio clandestino che speriamo si limiti al web – riferisce all’Adnkronos Salute Roberta Pacifici, direttore del Centro nazionale dipendenze e doping dell’Iss – ma la nostra preoccupazione è forte perché questi prodotti imitano alla perfezione quelli consumati dai, ...

