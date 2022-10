Allegri chiamato alla rimonta | nel 2015 la svolta avvenne proprio nel derby

Una vera e propria alchimia quella praticata daal suo secondo anno da allenatore della Juventus. Sarà per questo che Andrea Agnelli non è andato in giro per l'Europa in cerca di altri ...Che si è fidato ciecamente di lui nel momento in cui è statoin causa. Le cose stanno andando comunque discretamente bene dentro il Barcellona, soprattutto in campionato, ma in Europa un'...Su Gazzetta: "Lautaro fa gola“, “Assalto di PSG e United, ma lui dice no“, “La super partita di Barcellona lo ha rimesso al centro del mercato: lo chiama anche ...Torino e Juventus si affronteranno nel Derby della Mole. Problemi in attacco per Juric, mentre Allegri potrebbe tornare alla difesa a 3 ...