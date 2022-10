Alfa Romeo 164 - Lammiraglia di successo compie 35 anni - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di sabato 15 ottobre 2022) Su Quattroruote di ottobre del 1987 compare per la prima volta in copertina l'164, ovvero la prima vettura del Biscione sviluppata del tutto sotto l'egida della Fiat. La piattaforma, non a caso, è la stessa Tipo 4 che all'epoca ha già dato vita, con, alle cugine Lancia Thema e Fiat Croma, oltre alla svedese Saab 9000. I puristi storcono il naso per lo schema tutt'avanti una versione integrale arriverà solodopo , ma le vendite le daranno ragione, facendola risultare tra lepiù gettonate di sempre. Del resto, il carattere non le manca, grazie a una bella linea aerodinamica e a motori adeguati, che fanno di lei una tra le più prestazionali vetture della categoria, nonché un'ammiraglia tuttora rimpianta dagli appassionati. Ne parliamo nella nostra galleria d'immagini, dove ...