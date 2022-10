Alessia Pifferi chiede una foto della figlia morta di stenti e vuole sapere dov’è sepolta

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 15 ottobre 2022)si trova in carcere dal 21 luglio 2022 con l’accusa di omicidio volontario per avere abbandonato la sua bambina di soli sedici mesi per sei giorni a casa da sola, ma solo ora sembra stia riuscendo ad elaborare l’accaduto. A sostenerla in questo percorso sono i suoi avvocati, nonostante sia stata respinta per due volte la loro richiesta di farla seguire da due specialisti del carcere di San Vittore. “sta elaborando quanto è accaduto – sono le parole dell’avvocato Solange Marchignoli alla stampa -. È molto in difficoltà, va dagli psicologi del carcere e si sta un po’ schiarendo. I nostri consulenti la aiuteranno”. La 37enne si è intanto presentata per la seconda volte in Tribunale a Milano per il processo a suo carico e ha fatto una richiesta inaspettata: vorrebbe avere con sé in carcere ...