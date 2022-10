Adnkronos

, 15 ott. - "Un game per la ricerca", torneo benefico diorganizzato dal Centro Studi Borgogna, in collaborazione con la Onlus Il Sogno di Ale, torna oggi per la sua sesta edizione. Un ...... ieri sera, che apre la sesta edizione di 'Un game per la ricerca', torneo benefico di, che ...in favore del reparto di Oncologia pediatrica dell'Istituto nazionale dei tumori di. "In ... A Milano tennis 'benefico' per la ricerca sul sarcoma di Ewing Milano, 15 ott. (Adnkronos Salute) - "Un game per la ricerca", torneo benefico di tennis organizzato dal Centro Studi Borgogna, in collaborazione con la Onlus Il Sogno di Ale, torna oggi per la ...Passaro, Maestrelli e Zeppieri saranno impegnati nel primo turno delle qualificazioni del torneo napoletano con l'obiettivo di conquistare punti d'oro nella Race to Milan ...