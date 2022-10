A che punto è Milano con le Olimpiadi invernali del 2026

Vanity Fair Italia

"Non puoi capire, non puoi capire. Mi hanno chiesto perché sono italiana... Questa è l'ultima partita con la Nazionale". E' lo sfogo di Paola Egonu, in lacrime dopo il bronzo mondiale: il video, con l ...«Un museo è una fucina di idee che non dovrebbe mai spegnersi – ha dichiarato la contessa Olimpia Leopardi – Monaldo, padre del Poeta, era un uomo che lavorava nella sua contemporaneità e quando ha fo ...