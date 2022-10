6 nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip | ecco chi potrebbero essere

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ci saranno seialVip: è questa la notizia data in esclusiva da Gabriele Parpiglia a Casa Pipol. Isarebbero stati chiamati in corsa per sostituire i numerosi vipponi che hanno abbandonato la casa anzitempo. Da Marco Bellavia (ritirato per problemi mentali) a Sara Manfuso (ritirata per questioni ideologiche), passando per la squalifica di Ginevra Lamborghini (per incitazione al bullismo) fino a quella preannunciata ma non ancora avvenuta di Amaurys Perez (che il web addita come ipotetico bestemmiatore). Chi saranno ivipponi? Ovviamente i nomi sono tutti top secret ma pare che alcuni siano legati in qualche modo aigià in casa. 6: ...

... il GF Vip ha perso quattroin appena due settimane (uno rischia di uscire lunedì per una presunta bestemmia). Per questo motivo gli autori starebbero pensando di far entrare...leggi anche Tim scatta in Borsa:passi per la rete unica Nel frattempo Labriola avverte che ... per poi vendere circa 30 milioni di abbonati fra telefonia mobile e fissa ai, per un ...Il cast del Grande Fratello Vip dovrebbe essere 'ripopolato' al più presto: in lizza anche Dayane Mello per il bis e Helena Prestes, ex di Antonino ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...