35 anni fa veniva ucciso Thomas Sankara | ‘Che Guevara d’Africa’ che si ribellò alla “dittatura finanziaria” delle ex potenze coloniali

(Di sabato 15 ottobre 2022) Morì a soli 37, colpito dai proiettili dei militari che ne rovesciarono il governo. E con lui morì la sua rivoluzione in Burkina Faso, durata appena quattro. Il 15 ottobre 1987, 35fa,, il Ched’Africa, venneinsieme a 12 tra collaboratori e uomini della scorta. Tradito dal suo braccio destro, Blaise Compaoré, che ne prese il posto instaurando unadurata ben 27. Il sogno di, quello di un Burkina Faso veramente indipendente e di un’Africa libera, finì nel sangue appena poche settimane dopo un celebre discorso in cui gelò i creditori internazionali proponendo a tutti gli Stati africani di non pagare il loro debito, ritenuto ingiusto e immorale. Parole ...

