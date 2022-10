“24 ore per Assange” | la maratona globale per chiedere la sua liberazione | rivedi l’intervento integrale della giornalista Stefania Maurizi

(Di sabato 15 ottobre 2022) Unaperladel fondatore di WikiLeaks, Julian, che nel 2010 fece emergere crimini di guerra e torture rendendo pubblici 700mila documenti segreti del governo americano. 24 ore non stop di interviste, dibattiti, flash mob, musica e filmati quella che ha preso il via sabato 15 ottobre e che ha coinvolto persone da tutto il mondo. Tra gli interventi anche quello, collegata dalla redazione de Il Fatto Quotidiano e intervistata da Patrick Boylan di FreeL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

In breve, i campi non sono praticabili. E si passa in pochedalla soddisfazione di avere Matteo Berrettini in tabellone a un problema estremamente serio.sono state tante e discordanti le note, sia di stampa che dal posto, emerse circa le possibilità a disposizione degli organizzatori a questo punto.... risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico Grande Torino si affrontano Torino e Juventus nel match validola 10ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Torino - Juve 0 - 0 MOVIOLA Alle...Sapiens, Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, sabato 15 ottobre 2022, alle ore 21.45 su Rai 3. Scopri di più ...Il talent show va in onda con la nuova edizione su Canale 5 a partire da sabato 17 settembre 2022, alle ore 21.25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del ...