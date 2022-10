Zuppa di pomodoro sui “Girasoli” di Van Gogh | sconcertante sfregio di due attiviste “gretine” video

E' successo a Londra alla National Gallery , dove due attiviste del gruppo 'Just stop oil' hanno imbrattato con unaalla celebre tela dei girasoli di Van Gogh. Sembrava che le due donne, che indossavano la t - shirt bianca del gruppo, fossero delle comuni turiste in visita al museo quando all'...Impegnati nella campagna di protesta anti - petrolio ' Just Stop Oil ' alcuni militanti hanno lanciato un liquido rossastro contenuto nella scatola didiHeinz contro una delle versioni della celeberrima opera di Vincent Van Gogh su i girasoli esposta alla National Gallery di Londra . Oggetto della loro protesta non il pittore ...Due attiviste ecologiste impegnate nella campagna di protesta anti-petrolio nota come Just Stop Oil hanno aperto una scatola di latta e lanciato il contenuto, una zuppa al pomodoro, contro il dipinto ...LONDRA - Due attiviste della campagna di protesta anti-petrolio Just Stop Oil hanno lanciato zuppa di pomodoro sui Girasoli di Van Gogh alla National Gallery. A darne la notizia -poi ripresa dai media ...