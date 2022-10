Zuppa di pomodoro lanciata sui girasoli di Van Gogh a Londra

(Di venerdì 14 ottobre 2022) E’ successo aalla National Gallery, dove due attiviste del gruppo “Just stop oil” hanno imbrattato con unaalla celebre tela deidi Van. Sembrava che le due donne, che indossavano la t-shirt bianca del gruppo, fossero delle comuni turiste in visita al museo quando all’improvviso hanno aperto due barattoli di latta e ne hanno lanciato il contenuto sulla tela. Mentre il liquido color arancio grondava dal capolavoro, le due donne hanno preso dalla borsa della colla e l’hanno cosparsa sulle mani per poi attaccarsi alla parte. Lo scopo della protesta pare fosse quello di ribellarsi al Governo Tory guidato da Liz Truss, che secondo molti attivisti esso sta facendo notevoli passi indietro nella lotta all’inquinamento e nell’attuale emergenza climatica. Le due ...

