Zendaya | ecco la villa da sogno che ha comprato a Los Angeles Ma non è per lei…

Leggi su amica

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Non un semplice dono:ha regalato al padre unada 1,9 milioni di dollari a Los(Immagini Instagram @e Ipa) Ricca, bella, famosa, innamorata, seguitissima sui social.le ha proprio tutte. Non c’è caratteristica della sua vita personale e professionale nella quale non raggiunga risultati da primato. Il Time l’ha inserita nelle lista delle 100 persone più influenti del 2022; secondo un algoritmo è la seconda donna più bella del mondo; l’amore con Tom Holland è una favola romantica; dalla moda al beauty al luxury, i brand se la contendono come testimonial. Ma lei è anche di più: è la figlia che tutti vorrebbero. Anche per i regali degni di nota che può permettersi di fare. L’ultimo non è passato inosservato. La star di Euphoria ha regalato al padre una mega ...