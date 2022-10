WWE | Si spinge per un altro ritorno | interesse per Mia Yim

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Molte superstar precedente licenziate dalla compagnia stanno facendo il loro, sfruttando l’insediamento di Triple H a capo del team creativo. Diversi ritorni voluti dallo stesso Triple H sono stati decisamente apprezzati e su tutti l’ultimo colpo messo a segno dal King of Kings, ovvero quello di riportare in WWE Bray Wyatt.verso Mia Yim Molti di questi ritorni sono strettamente legati ad NXT, o meglio, a quando Triple H era al comando del bran giallo-nero, infatti abbiamo visto i ritorni di Johnny Gargano e Candice LeRae per citarne alcuni. Secondo Dave Meltzer ci sarebbeda parte della WWE nel riportare “a casa” Mia Yim, che è stata licenziata un anno fa, e protagonista della sfortunata parentesi della Retribution. Mia ha recentemente lottato ad Impact, con il suo ultimo incontro perso contro ...